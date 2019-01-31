شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تتسلم تقارير 20 وزارة عن موازنة البرامج الأداء لنصف السنة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا مطولا اليوم الخميس، بحضور ممثلي 22 وزارة، لاستلام نتائج المنفذ الفعلي "الربع الثاني"، من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 2018/ 2019، وكذا موافاة اللجنة بدور كل وزارة وجهة تابعة لها في استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

حضر الاجتماع ممثلي 22 وزارة، وهي " التعليم العالي والبحث العلمي ـ التضامن الاجتماعي ــ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ــ النقل ــ التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، المالية ــ التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ــ الآثار ــ التجارة والصناعة ــ القوى العاملة ــ التموين والتجارة الداخلية ــ التنمية المحلية ــ الشباب والرياضة ــ البيئة ــ الصحة والسكان ".

وتسلمت اللجنة التقارير النصف سنوية من الوزارات، كما تسلمت تقارير عدد من الوزارات عن دورهم في استراتيجية 2030، مطالبة باقي الوزارات بسرعة إرسال التقرير، وهي " التعليم العالي، النقل، الثقافة، الهجرة، البترول، التخطيط، الصناعة، القوى العاملة، الشباب، البيئة".

وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل، أن اللجنة سترسل خطاب لوزيري البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، لإخطارهما بعدم التزام الوزارة بتسليم الربع الثاني، وإخطار وزير التعليم العالي بعدم حضور ممثلي البحث العلمى.

وقالت سيلفيا نبيل، إن المسئولية لا تتجزأ ومسئولية كل وزارة استيفاء الجهات التابعة لها، مشيرة إلى أن كل الوزارات بذلت مجهود كبير في موازنة البرامج والأداء.

وردا على تساؤل النائبة سيلفيا نبيل، فيما يخص محور الشفافية، في استراتيجية 2030، أوضح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم محاسبة من تسبب في إعطاء معاش "تكافل وكرامة" لمن لا يستحق، سواء مقدم الخدمات أو الحاصل على الخدمة.

وطالبت اللجنة بأن تقدم الوزارات تقرير تضع فيه عدد من المؤشرات العامة لكل وزارة، بناء على استراتيجية 2030 والأهداف الأممية، ومؤشرات التنافسية العالمية، لدمجها في مؤشرات البرامج والأداء، مشيرة إلى أن جميع الوزارات يجب أن تضع استراتيجية 2030 أمام أعينها، أثناء عمل موازنة البرامج والأداء، ليتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأممية.

ووجهت رئيس اللجنة، التحية لوزارة التنمية المحلية على التزامها، بتقديم موازنة الـ 27 محافظة، في الموعد المحدد، وأيضا وزارة الصحة لالتزامها لأول مرة، مؤكدة أن كل المحافظين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بكل ما يتم في موازنة البرامج والأداء.

كما أكدت النائبة سيلفيا نبيل على أن كافة المحافظين يجب أن يخاطبوا النواب بخطابات رسمية، للمشاركة في الخطة الاستثمارية، وفقا لتوصية سابقة للجنة، وأوضح ممثل التنمية المحلية أن الوزارة لن تقبل الخطط الاستثمارية لموازنة 19/20، إلا بعد توقيع النواب عليها.

وفى نفس السياق، أكدت النائبة سيلفيا نبيل أن اللجنة ستفرد اجتماع منفصل لمناقشة حل عدد من المشكلات العامة في مصر والتي تتشابك بين الوزارات، وهي "الزيادة السكانية والتعليم والثقافة والصحة والبيئة والبطالة"، على أن تبدأ كل وزارة بوضع كيفية لمشاركتها في حل تلك المشكلة.

وطالب الدكتور جميل حلمي، بتوصية من اللجنة بوضع مكون الإصلاح الإدارى كأحد البرامج الفرعية التي تنفذها كل وزارة، على أن تقوم وزارة التخطيط، بتحديد دور كل وزارة ومحافظة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وحددت اللجنة الأربعاء القادم لحضور المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة ختامي 17/18 للجامعات، واجتماع آخر لاستلام تقرير استراتيجية 2030 من الوزارات المتأخرة، والنصف الثاني لو ارتي التعليم العالي والبيئة.