شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينظر اتفاقية التعاون بين مصر وتونس فى النقل البحرى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الإثنين القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية فى مجال النقل البحري، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 11 / 2017.



كما تشهد الجلسة نظر 47 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، ومنها اقتراح بشأن تخصيص (5) أفدنة لأسرة كل شهيد من شهداء الجيش والشرطة ضحايا العمليات الإرهابية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان – محافظة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية بمركز طلخا محافظة الدقهلية ودعمها بالأطباء والممرضات والأجهزة والمستلزمات الطبية، و إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمستشفى التكامل بأبو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى الاقتراح النيابى بشأن عمل صفحة على المواقع الالكترونية خاصة لعدد الأسرة المتوفرة والحضانات فى مستشفيات – محافظة الإسكندرية.

وتشمل الاقتراحات برغبة، إنشاء مستشفى للتأمين الصحى بمحافظة الوادى الجديد، وبناء الطابق الرابع بالمبنى الاقتصادى بمستشفى الرمد وإنشاء مبنى مجمع العيادات الخارجية المتخصصة – محافظة الفيوم، و التعاقد مع المستشفيات الخاصة بأسعار التأمين الصحى الجديد فى حالات العلاج على نفقة الدولة فى العنايات والحضانات، وتحويل مستشفى أوسيم المركزى محافظة الجيزة إلى مستشفى عام، توفير عناية مركزة للتخدير فى مستشفى سمالوط ومستشفى التأمين الصحى – مركز سمالوط – محافظة المنيا، تخصيص سيارة إسعاف بصفة دائمة بقرية إدفا مركز سوهاج - محافظة سوهاج، وتشجيع الفلاح على زراعة الذرة الصفراء وقيام الدولة بشرائها من الفلاح بسعر مجزى – محافظة الشرقية، وتحقيق العدالة بين مراكز محافظة الشرقية فى زراعة الأرز.

وتضم تقارير الاقتراحات والشكاوى عن الاقتراحات المقدمة من النواب، ما يتعلق بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مضيفة ومكتبة ثقافية – قرية الرملة – مركز بنها – محافظة القليوبية، وبشأن عدم الانتهاء من صيانة قصر الثقافة بمركز ديرب نجم – محافظة الشرقية، إنشاء محطة معالجة المشروعات الصرف الصحى بالبر القبلى لمركز أبوحمص – محافظة البحيرة، وإدخال خدمة الصرف الصحى لقرية الشكر بمركز كفر شكر -محافظة القليوبية، الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بمحافظة المنيا