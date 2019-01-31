وكيلة القوى العاملة: قانون المجلس القومى للمرأة يراعى المصلحة الأفضل للطفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس لجنة المرأة بحوض النيل، بلقاء الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعقد جلسة عمل المغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، والمتخصصين والخبراء بشأن عرض فلسفة قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس القومى للمرأة.

وقالت عطوة فى بيان لها منذ قليل، أن هذا اللقاء كان تبادل خبرات بين نائبات مصر والمجلس القومى للمرأة، وهذا هو عهدنا ببيت عظيمات مصر، وهو مساندة النائبات وتقديم الدعم الفنى لهن، مؤكدة أن اللقاء اسفر عن تبادل لوجهات النظر بشأن مقترح مشروع قانون المجلس للأحوال الشخصية والذى يراعى المصلحة الفضلى للطفل، والذى اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، ومجموعة ممثلة عن العمات والجدات والآباء، وممثلى الأمهات الحاضنات، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عدد من المشرعين القانونيين.

وتوجهت مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، بالشكر للمجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، واللجان النوعية بالمجلس وكل الخبراء والمستشارين ولكل من ساهم فى رفعة وسمو مستقبل المرأة المصرية.