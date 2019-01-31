علمت "​النشرة​" ان "الأسماء المحسومة حتى الآن في ​الحكومة​ المقبلة هي على الشكل التالي: ​التيار الوطني الحر​ وحصة رئيس الجمهورية: فادي جريصاتي ل​وزارة البيئة​ ألبير سرحان ل​وزارة العدل​ ​جبران باسيل​ ل​وزارة الخارجية​ ​الياس بو صعب​ ل​وزارة الدفاع​ منصور بطيش ل​وزارة الاقتصاد​ ندى بستاني ل​وزارة الطاقة​ تيار المردة: ​يوسف فنيانوس​ ​وزارة الأشغال​ تيار المستقبل: ​محمد شقير​ ل​وزارة الاتصالات​ ​محمد مكاوي​ ل​وزارة الداخلية​ الحزب التقدمي الاشتراكي: ​أكرم شهيب​ ل​وزارة التربية​ حزب الله: ​محمد فنيش​ ل​وزارة الشباب والرياضة​ ​محمود قماطي​ وزيراً للدولة جميل جبق ل​وزارة الصحة​ حركة أمل: ​علي حسن خليل​ ل​وزارة المالية​ اللقاء التشاوري: حسن مراد

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هذه هي بعض أسماء الوزراء في الحكومة المنتظرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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