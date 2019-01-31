نفت إدارة تلفزيون "المستقبل"، جملةً وتفصيلًا "كلّ ما تداولته وسائل إعلام ومواقع إخبارية عن وضع التلفزيون". وأكّدت أنّ "هذه الأخبار غير صحيحة ومغرضة، وأنّ تلفزيون "المستقبل" كان وسيبقى مستمرًّا في خطه، وليس مطروحًا للبيع أو لأيّ تغيير في هويّته أو ملكيّته، وهو مستمرّ في رسالته كما كان منذ تأسيسه".

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة تلفزيون "المستقبل": ليس مطروحا للبيع أو لأي تغيير في هويته أو ملكيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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