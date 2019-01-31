علمت "النشرة" أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ قد حسم الأسماء التالية في الحكومة المنتظرة: فادي جريصاتي لوزارة البيئة ألبير سرحان ل​وزارة العدل​ جبران باسيل ل​وزارة الخارجية​ ​الياس بو صعب​ ل​وزارة الدفاع​ منصور بطيش ل​وزارة الاقتصاد​ ندى بستاني ل​وزارة الطاقة​ كما سيتم إلغاء وزارة ​مكافحة الفساد​ في الحكومة الجديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هذه هي بعض الأسماء التي قدمها باسيل للحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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