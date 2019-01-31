الحريري:لن يكون ضمن اعتمادات الحكومة المقبلة اي شيء يتعلق بازمة النزوح

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أن "الواقع ان هناك ضرورة لاستمرار المساعدات الانسانية ولقد عملنا خلال سنوات لمواجهة تداعيات ازمة ​النزوح​ وعلى الرغم من كل الجهود فان الازمة تزداد حدة وخطورة يوما بعد يوم على صعيد المجتمعات المضيفة"، مشيراً إلى أنه "على صعيد البنية التحتية المرهقة وعلى الصعيد الانساني ايضا، لن يكون ضمن اعتمادات الحكومة المقبلة اي شيء يتعلق بازمة النزوح وهذا الامر يجب ان لا يدفعنا للاستتسلام بل ان يشكل حافزا للعمل للزيادة المساعدات".

وفي كلمة خلال حفل إطلاق "خطة ​لبنان​ للاستجابة للازمة 2019"، لفت الحريري إلى أن "الحاجات لاتزال كبيرة وبشكل خاص على المستوي المعيشي وحاجاتنا في العام 2019 تقدر بملياري ونصف ​دولار​، ووتيرة عودة النازحين لا تزال بطيئة، بالإضافة لتأمين الدعم للمشاريع الخاصة والصغيرة وتنفيذ المشاريع للبلديات"، موضحاً أنه "سيتم دعم وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، ونقدر التزام ​البنك الدولي​ لدعمه المستمر لهذا البرنامج".

وشدد على "دعم الاطار الاستراتيجي للتعليم التقني والمهني والذي طورته الحكومة بدعم من اليونيسف، من أجل دعم اليد العاملة الشابة وأشكر وزير الشؤون بيار بو عاصي بشكل خاص على كل الجهود التي بذلها"، معتبراً أن "الحل الأسرع لعودة النازحين يبقى بتقديم ضمانات لهم بأن الظروف السياسية والمعيشية أصبحت مؤاتية لعودتهم، وأتمنى ان تلقى هذه الخطة تجاوبا ليبقى لبنان يستوعب هذه الأزمة".