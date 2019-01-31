استنكر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، "حادثة الاعتداء على المدرسة الوطنية الارثوذكسية في رحبة"، وللغاية اجرى ​الاتصالات​ ب​الاجهزة الأمنية​ المعنية، متمنيا "الإسراع في الكشف عن المعتدين، منعا لاثارة المخاوف والبلبلة بين الأهالي".

كانت هذه تفاصيل خبر درغام يتمنى الاسراع في الكشف عن المعتدين في حادثة المدرسة الارثوذكسية في رحبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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