القومي: التدخل الأميركي في فنزويلا غطرسة عدوانية تطيح بمبادىء القانون الدولي

زار وفد من ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ برئاسة نائب رئيس الحزب وائل الحسنية مقر السفارة الفنزويلية في بيروت، حيث كان في استقباله السفير خيسوس غريغوريو غونزاليز وأركان السفارة. وجدد القومي، وفق بيان صادر عنه، "وقوفه إلى جانب ​فنزويلا​ التي تدافع عن سيادتها وكرامة شعبها بمواجهة ​الولايات المتحدة​ الأميركية التي تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتقود انقلابا ضد الشرعية الفنزويلة متمثلة بالرئيس نيكولاس مادورو المنتخب ديمقراطيا من الشعب". واعتبر أن "الهجمة الأميركية على فنزويلا غير مبررة، وهدفها ضرب استقرار هذا البلد ودفعه إلى آتون الفوضى الداخلية، وهذا ان حصل ستكون له تداعيات خطيرة على كل القارة الأميركية، بما فيها الولايات المتحدة".

من جهته، اكد غونزاليز للوفد "عمق العلاقات التاريخية"، مشيرا إلى أن "الجمهورية البوليفارية سوف تنتصر على المؤامرة الأميركية، مثلما انتصرت ​الدولة السورية​ على ​الارهاب​ ورعاته".