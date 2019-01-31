"الإسكوا" أطلقت بوابة المعلومات الإحصائية العربية الأولى من نوعها بالمنطقة

أطلقت لجنة ​الأمم المتحدة​ الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (​الإسكوا​)، بوابة المعلومات الإحصائية العربية الأولى من نوعها في المنطقة، الّتي توفّر للمستخدمين مجموعة متنوّعة من الخدمات والمنتجات الإحصائية الّتي تغطي عددًا كبيرًا من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مع تسهيل النفاذ الحر والمفتوح لثروة من البيانات الإحصائية والتحاليل والمعلومات حول الدول الأعضاء فيها.

في هذا الإطار، أوضح الأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة منير تابت، "أنّنا نسعى إلى إدماج المعلومات والبيانات المتعلّقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في أقرب وقت ممكن"، مؤكّدًا أنّ "فريق العمل سيدرج قريبًا البيانات الخاصة ب​الدول العربية​ الأخرى غير المنضوية بعد في اللجنة الإقليمية".

وتتضمّن بوابة المعلومات حاليًّا مئة مليون نقطة مرجعية وهي مرشحة للازدياد. كما أنّها تمكّن من استخراج معلومات مفصّلة عن دول ومؤشرات محدّدة، إضافة إلى تصفّح المطبوعات ذات الصلة والبحث فيها وتسجيل نسخ عنها. وجميع ما تتضمنه متوافر باللغتين العربية والإنجليزية.

إلى ذلك، يمكن للمستخدم أن يحوّل البيانات إلى رسوم وأدوات بصرية بدلًا من الجداول التقليدية الّتي غالبًا ما تعرض البيانات فيها. كما يمكنه إعداد بياناته الخاصة والبحث فيها ومشاركة آخرين بها وبالنتائج التي توصل إليها.