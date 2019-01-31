التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​، عضو "كتلة المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​ والوزير السابق ​نقولا صحناوي​، يرافقهما العميد سليم كلاس والعميد جوزف كلاس، وذلك لبحث مشروع حلّ لأزمة بلدية ​الفاكهة​ في ​البقاع​. وكان جو الإجتماع إيجابيًّا، بانتظار المزيد من التشاور مع أبناء القرية والجهات كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر المشنوق بحث مع النائب الحجيري والصحناوي وكلاس بحل لأزمة بلدية الفاكهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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