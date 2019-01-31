الاشغال تعلن عن فتح طريق الطفيل– حام– معربون الرئيسية بالكامل بدءا من يوم غد

أعلنت وزارة الاشغال العامة ان طريق الطفيل – حام – معربون الرئيسية ستكون مفتوحة وسالكة امام جميع السيارات بالكامل بدءا من يوم غد ،بعد ان تنتهي كل ورش وزارة الاشغال من اعمال رفع الامتار من الثلوج المتراكمة على هذه الطريق الرئيسية والتي يبلغ طولها ما يزيد عن 22 كليومتر وهذا اجراء يحصل لاول مرة في تارخ الجمهورية اللبنانية في مثل هذا الوقت .
يشار الى ان وزارة الاشغال لم تكتف بفتح الطريق بل عمدت الى رفع الثلوج المتراكمة من محيط مواقع الجيش اللبناني في المنطقة اضافة الى بعض الطرق الداخلية.وبلغ ارتفاع الثلوج المتراكمة في بعض الاماكن الى اكثر من 7 امتار واقلها اربعة امتار .
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