الاشغال تعلن عن فتح طريق الطفيل– حام– معربون الرئيسية بالكامل بدءا من يوم غد

أعلنت ​وزارة الاشغال​ العامة ان طريق ​الطفيل​ – حام – معربون الرئيسية ستكون مفتوحة وسالكة امام جميع السيارات بالكامل بدءا من يوم غد ،بعد ان تنتهي كل ورش وزارة الاشغال من اعمال رفع الامتار من ​الثلوج​ المتراكمة على هذه الطريق الرئيسية والتي يبلغ طولها ما يزيد عن 22 كليومتر وهذا اجراء يحصل لاول مرة في تارخ الجمهورية اللبنانية في مثل هذا الوقت .

يشار الى ان وزارة الاشغال لم تكتف بفتح الطريق بل عمدت الى رفع الثلوج المتراكمة من محيط مواقع ​الجيش اللبناني​ في المنطقة اضافة الى بعض الطرق الداخلية.وبلغ ارتفاع الثلوج المتراكمة في بعض الاماكن الى اكثر من 7 امتار واقلها اربعة امتار .