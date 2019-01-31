مرشح للرئاسة بنيجيريا اقترح العفو عن المدانين بالفاسد إذا أعادوا الأموال المختلسة

وَعَد المنافس الرئيسي للرئيس النيجيري ​محمد بخاري​ للانتخابات الرئاسية في ​نيجيريا​، عتيق أبو بكر، بأن "يمنح، إذا انتُخب رئيسًا، الأشخاص المدانين بالفساد عفوًا إذا ما وافقوا على إعادة الأموال المختلسة".

وذكر في تصريح تلفزيوني، أنّ "​تركيا​ منحت عفوًا، وكلّ الأموال المودعة في الخارج عادت"، لافتًا إلى "بطء النظام القضائي النيجري باعتباره كابحًا ل​مكافحة الفساد​". وركّز على أنّه "إذا ما بدأت ملاحقات ضدّ هؤلاء الأشخاص، فستلاحقهم إلى ما لا نهاية، ولن تستعيد الأموال"..

مع التذكير أنّ ​الانتخابات الرئاسية​ ستجرى في 16 شباط المقبل.