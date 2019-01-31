وَعَد المنافس الرئيسي للرئيس النيجيري محمد بخاري للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، عتيق أبو بكر، بأن "يمنح، إذا انتُخب رئيسًا، الأشخاص المدانين بالفساد عفوًا إذا ما وافقوا على إعادة الأموال المختلسة".
وذكر في تصريح تلفزيوني، أنّ "تركيا منحت عفوًا، وكلّ الأموال المودعة في الخارج عادت"، لافتًا إلى "بطء النظام القضائي النيجري باعتباره كابحًا لمكافحة الفساد". وركّز على أنّه "إذا ما بدأت ملاحقات ضدّ هؤلاء الأشخاص، فستلاحقهم إلى ما لا نهاية، ولن تستعيد الأموال"..
مع التذكير أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في 16 شباط المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح للرئاسة بنيجيريا اقترح العفو عن المدانين بالفاسد إذا أعادوا الأموال المختلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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