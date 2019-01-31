العقيد الركن شربل فرام: قررنا إعطاء فرص الكتابة والرسم والتصوير لأبناء الجيل الجديد

سلم العقيد الركن شربل فرام رئيس تحرير مجلة "​الأمن​" وفتاها، التلميذتين زينا خزعل من ​مدرسة الحكمة​ ​مار الياس​ في كليمنصو وسيلين جدعون من مدرسة الحكمة مار يوحنّا مارون في ​عين الرمانة​، الفائزتين في مسابقة المجلة في مناسبة ذكرى 75 سنة على استقلال ​لبنان​ وذلك بحضور ممثلتين عن المدرستين المديرتين التربويتين ريتا مطر وتقلا عازار وأهل التلميذتين.

وأكد العقيد فرام "أننا قررنا في إدارة تحرير المجلة، إعطاء فرص الكتابة والرسم والتصوير لأبناء الجيل الجديد، ليستعدوا مع العلم والتربيّة على إبراز مواهبهم الثقافيّة والفنيّة. وستنظم المجلة مسابقات متنوعّة بين تلامذة ​المدارس​ في الصفوف الإبتدائيّة والتكميليّة، وسننشر أعمالهم في مجلة "فتى الأمن".