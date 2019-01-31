مخزومي: نرفض التعديات على الأملاك البحرية ومن حق كل إنسان الوصول إلى المياه

شدد رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ على "رفضه للتعديات على ​الأملاك البحرية​"، مؤكدا "ضرورة تطبيق القوانين"، ومشيرا إلى أن "من حق كل إنسان الوصول إلى ​المياه​ وهذا حق له وليس منة من أحد".

وخلال مداخلة في حلقة نقاش عام تحت عنوان "بيروت والبحر" نظمتها جمعيتا "نحن" و"بيروتيات" في مركز بيروتيات، اوضح مخزومي ان "الهبة التي تقدم بها إلى ​بلدية بيروت​ هي للمساهمة في معالجة مشكلة طوفان ​الرملة البيضاء​"، مشيرا إلى "موافقة البلدية على التعاون من أجل تنفيذ الهبة". وتطرق إلى "مشروع قانون تصنيف ​حرش بيروت​ محمية"، مؤكداً أن "حرش بيروت كان في السابق عقارا واحدا تم تقسيمه مع الوقت، حيث كانت مساحته مليون و250 ألف متر وبقي منه اليوم 300 ألف متر لم تمتد اليها أي يد، لكن لدينا كذلك ما مساحته 200 ألف متر وهي مساحات متناثرة نحاول اليوم من خلال مشروع القانون الذي طرحناه أن نضمها إلى الـ 300 ألف، وذلك من أجل منع تشييد المقاهي وغيرها".

وأشار إلى أن "​نواب كتلة المستقبل​ مقتنعون بمشروع القانون"، لافتا إلى أنه "سيقوم بزيارة ميدانية يوم السبت القادم إلى الحرش".