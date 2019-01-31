افرام أمِل بأن تنطلق ورشة تشريعية في ما خص القطاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي

التقى رئيس ​لجنة الاقتصاد​ الوطني والتخطيط والصناعة والتجارة النائب ​نعمة افرام​ مع النواب ​ياسين جابر​، ​نقولا نحاس​، ​علي بزي​، ​آلان عون​، ​محمد سليمان​ و​علي درويش​، رئيسةَ وحدة التجارة في بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ للشرق الأوسط مونيكا هانسي والوفد المرافق لها في مجلس النواب.

تناول اللقاء نقاشًا حول المستجدات المتعلّقة بالاتفاقيات والتبادل التجاري بين ​لبنان​ والاتحاد الأوروبي، كما جرى البحث في سبل تفعيل التبادل التجاري وتوطيده.

في هذا الإطار، أثنى افرام على "الدعم الّذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للبنان على الأصعدة كافّة، أكان على مستوى المؤسسات الرسمية أو على صعيد المجتمع المدني، خصوصًا بما يتعلّق بحاجات المجتمعات المضيفة الّتي باتت الأعباء هائلة على كاهلها جرّاء ​النزوح السوري​".

وأعرب عن أمله في أن "تنطلق ورشة تشريعية في ما خصّ القطاع التجاري، بما يجعل الصادرات اللبنانية مستوفيةً شروط الاتحاد الأوروبي كافّة"، داعيًا إلى "تقديم تسهيلات للقطاعين الصناعي والتجاري في لبنان، في ظلّ الشراكة الأورو-متوسطية الّتي يؤدّي فيها لبنان دورًا أساسيًّا".

وتمّ الاتفاق على عقد ورشة عمل مع بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في الأسابيع المقبلة، لمتابعة هذه القضايا ذات الصلة.