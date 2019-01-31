ترامب: لا اتفاق تجاري مع الصين قبل أن تفتح أسواقها أمام المنتجات أميركا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "لا اتفاق تجاري مع الصين قبل أن تفتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية الصناعية والزراعية والأعمال التجارية الأخرى، ولم فقط أمام الخدمات المالية كما يحصل اليوم".
ولفت إلى أنه "سيتم إرسال المزيد من الجنود إلى الحدود مع المكسيك لإيقاف غزو المهاجرين غير الشرعيين، والذين يجب أن نوقفهم".
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