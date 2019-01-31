رويترز: الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد للانتخابات الليبية

أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "ريترز" أن "​الأمم المتحدة​ قد تؤجل مؤتمر الإعداد للانتخابات الليبية من أجل إعطاء الفرصة للحصول على مزيد من دعم الفرقاء".

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