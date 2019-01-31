رئيس وزراء فرنسا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا إذا لم يعلن عن الانتخابات

أكد رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن "​فرنسا​ ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​ رئيسا ل​فنزويلا​ إذا لم يتمّ الإعلان عن تنظيم ​انتخابات​ رئاسية قبل يوم الأحد".

وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا، مدعوماً من ​الولايات المتحدة​ وكندا ودول ​الإتحاد الأوروبي​ و​أستراليا​ و​إسرائيل​ ومعظم دول ​أميركا الجنوبية​. فيما رفض الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ إعلان غوايدو واعتبره إنقلابا مدعوماً من الولايات المتحدة. وقد أيد مادورو كل من ​الجيش​ الفنزويلي و​روسيا​ و​الصين​ و​إيران​ و​المكسيك​ والأوروغواي وكوبا.