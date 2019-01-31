رئيس وزراء فرنسا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا إذا لم يعلن عن الانتخابات

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن "فرنسا ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا إذا لم يتمّ الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية قبل يوم الأحد".
وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا، مدعوماً من الولايات المتحدة وكندا ودول الإتحاد الأوروبي وأستراليا وإسرائيل ومعظم دول أميركا الجنوبية. فيما رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إعلان غوايدو واعتبره إنقلابا مدعوماً من الولايات المتحدة. وقد أيد مادورو كل من الجيش الفنزويلي وروسيا والصين وإيران والمكسيك والأوروغواي وكوبا.
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