قيادة الجيش السوري تنهي الاحتفاظ والاستدعاء لمن بلغوا 42 عاما

أصدرت القيادة العامة للجيش السوري أمرا إداريا "ينهي الاحتفاظ واستدعاء ضباط وضباط صف وأفراد محتفظ بهم واحتياط المدني مستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 سنة".
وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء أنه "قد استثنى الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الأطباء البشريين من القائمة".
وبذلك سيتم استبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولا مهما كان سببها.
وينطبق الأمر الصادر على ضباط الاحتياط المحتفظ بهم عناصر الدورات 253،251،250 عدا الأطباء البشريين ويستبعد من الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.
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