دعت فرنسا وأسبانيا السلطات الفنزويلية إلى الإفراج الفوري عن صحافيين أجانب اعتقلوا خلال حملة قمع ضد الصحافيين الأجانب.
وقد اعتقلت سلطات كراكاس خمسة صحافيين أجانب من بينهم صحافيتان تعملان في البرنامج التلفزيوني "كوتديان"، وصحافي من وكالة "ايفي" الإسبانية، ومصورة فيديو كولومبية ومصور كولومبي، وسائقهم الفنزويلي، وطردت أيضا صحافيان تشيليان.
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انغيس فون دير موهل عن " قيام بلادها باتصالات مع السلطات الفنزويلية منذ اللحظة التي اعتقل فيها مواطنونا". وطالبت بالإفراج عنهم" مءكدة ان "نفعل كل ما هو ممكن للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس برس:فرنسا واسبانيا تدعوان إلى الإفراج عن الصحافيين الموقوفين في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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