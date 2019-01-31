فرانس برس:فرنسا واسبانيا تدعوان إلى الإفراج عن الصحافيين الموقوفين في فنزويلا

دعت ​فرنسا​ وأسبانيا السلطات الفنزويلية إلى الإفراج الفوري عن ​صحافيين​ أجانب اعتقلوا خلال حملة قمع ضد الصحافيين الأجانب.

وقد اعتقلت سلطات ​كراكاس​ خمسة صحافيين أجانب من بينهم صحافيتان تعملان في البرنامج التلفزيوني "كوتديان"، وصحافي من وكالة "ايفي" الإسبانية، ومصورة فيديو كولومبية ومصور كولومبي، وسائقهم الفنزويلي، وطردت أيضا صحافيان تشيليان.

وكشفت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​ انغيس فون دير موهل عن " قيام بلادها باتصالات مع السلطات الفنزويلية منذ اللحظة التي اعتقل فيها مواطنونا". وطالبت بالإفراج عنهم" مءكدة ان "نفعل كل ما هو ممكن للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".