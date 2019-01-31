وزير المالية الجزائري: ماضون في توسيع آفاق التعاون مع روسيا

أشاد وزير المالية ​الجزائر​ي عبد الرحمن راوية، بـ"العلاقات التاريخية بين ​روسيا​ والجزائر"، داعياً الجانب الروسي إلى "مزيد من التعاون بهدف تنويع ​اقتصاد​ البلدين بعيدا عن القطاع ​النفط​ي".

ولفت إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا والجزائر تجاوز مستوى الـ4 مليارات ​دولار​، لكن لا يجب التوقف عند هذا المستوى بل يجب العمل للانتقال إلى مرحلة متقدمة أكثر"، مشيراً إلى "اتفاق "أوبك+" المبرم بين مجموعة دول منتجة للنفط من داخل "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا، والذي ينص على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم".

وأضاف: "الاتفاق، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري"، مشددا على أن "أسعار النفط يجب أن تلائم المنتجين والمستهلكين على حد سواء".