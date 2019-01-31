أشاد وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، بـ"العلاقات التاريخية بين روسيا والجزائر"، داعياً الجانب الروسي إلى "مزيد من التعاون بهدف تنويع اقتصاد البلدين بعيدا عن القطاع النفطي".
ولفت إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا والجزائر تجاوز مستوى الـ4 مليارات دولار، لكن لا يجب التوقف عند هذا المستوى بل يجب العمل للانتقال إلى مرحلة متقدمة أكثر"، مشيراً إلى "اتفاق "أوبك+" المبرم بين مجموعة دول منتجة للنفط من داخل "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا، والذي ينص على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم".
وأضاف: "الاتفاق، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري"، مشددا على أن "أسعار النفط يجب أن تلائم المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الجزائري: ماضون في توسيع آفاق التعاون مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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