أكد نائب وزير الخارجية ال​ايران​ي عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن "قناة الاتصالات المالية" التي ستتم المصادقة عليها الخميس من قبل الاتحاد الأوروبي هي "اولى الخطوات ضمن مجموعة الوعود التي تعهد بها الاوروبيون تجاه ايران ونتطلع الى تنفيذها بشكل تام ومن دون نقص".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: نرحب بالآلية الأوروبية الجديدة للتجارة معنا كخطوة أولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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