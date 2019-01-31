تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس (د ب أ)

أعلن الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الانتخابات التشريعية ستجرى في أكتوبر، بينما الانتخابات الرئاسية ستجرى في نوفمبر المقبلين.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن موعد الانتخابات هذا العام لن يختلف كثيرًا عن موعدها لعام 2014.

وأضاف بافون- في تصريح إذاعي اليوم: "سيكون هناك ربما تأخير أو تقديم لن يتجاوز عشرة أيام بحسب ما ستحدده أجندة (المسار الانتخابي)".

وانتخب بافون أمس الاربعاء رئيسًا جديدا للهيئة بعد جلسة تصويت في البرلمان، خلفا لمحمد التليلي المنصري الذي أعلن استقالته من منصبه منذ يوليو الماضي، لكنه حافظ على عضويته في الهيئة.

وأجريت أيضا انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء الهيئة في نفس اليوم بعد أشهر من التعطيل.

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الجاري، وهي الثانية منذ إصدار دستور جديد للبلاد عام 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 إثر سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وستكون مهمة الهيئة العمل على الحاق ما بين مليونين وثلاثة ملايين ناخب غير مسجل من بين أكثر من ثمانية ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع في تونس.

وبحسب أرقام هيئة الانتخابات لا يتعدى عدد الناخبين المسجلين حتى الآن 3ر5 مليون ناخب شارك ما يفوق 60 بالمئة منهم في الاقتراع الخاص بانتخابات 2014 بمقابل 7ر33 بالمئة فقط كانوا شاركوا في الانتخابات البلدية في 2018.