بعد جلسة المفاجآت.. حجز قضية قتل الأنبا أبيفانيوس للنطق بالحكم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية" والمنعقدة اليوم الخميس، بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، حجز قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون، إلى جلسة 23 فبراير المقبل للنطق بالحكم فيها.

وشهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، "الراهب المشلوح أشعياء المقاري"، والراهب فلتاؤوس المقاري، اليوم الخميس، مفاجأة جديدة.

وقدم دفاع المتهمين للمرة الأولى، صورًا فوتوغرافية وومقاطع مصورة، توضح واقعة قتل الأنبا أبيفانيوس، خلال جلسات القضية.

وأكد أعضاء فريق الدفاع، إن صور الواقعة والمقاطع المصورة، التي وصلت إلى زوج شقيقة المتهم الثاني من راهب بالدير توضح خروج جزء من مخ المجني عليه، وهو ما يتعارض بهذه الصورة مع الأداة المستخدمة "أسطوانة حديدية" المذكورة في التحقيقات.

وطلب الدفاع استدعاء طبيب شرعي، للإدلاء برأيه الفني، عقب ظهور أدلة جديدة في القضية.

كان المستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أحال الراهب المشلوح "أشعياء المقاري"، واسمه المدني "وائل سعد تواضروس"، والراهب "فلتاؤس المقاري"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.