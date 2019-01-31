الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

أفاد شهود عيان لصحيفة "التغيير" الإلكترونية اليوم الخميس، بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين في كل من حي بري بالخرطوم والعباسية بأمدرمان.

كان تجمع المهنيين المعارض قد دعا إلى الخروج في مظاهرات اليوم الخميس، تحت عنوان "موكب الزحف الأكبر" نحو القصر الرئاسي.

ووقع تجمع المهنيين السودانيين، الذي يتولى تنظيم وقيادة التظاهرات والمواكب، وتحالفات المعارضة الرئيسة في السودان ممثلة في نداء السودان وتحالف قوى الإجماع والتحالف الاتحادي المعارض، على "إعلان الحرية والتغيير" وأهم بنوده تنحي الرئيس السوداني عمر البشير وإقامة حكومة انتقالية لأربع سنوات تحضر لانتخابات حرة ونزيهة.

وتشهد مدن السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، مظاهرات كبيرة تطالب برحيل نظام البشير، سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح.