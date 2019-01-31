الدولار يرتفع أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك بين قرشين و4 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

ورفع بنك قناة السويس، سعر الدولار قرشين، إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

كما رفع بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية قرشين إلى 17.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

ورفع بنك البركة مصر سعر الدولار بنحو 4 قروش، ليسجل 17.625 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

ورفع مصرف أبوظبي الإسلامي ، سعر الدولار 3 قروش، ليسجل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والقاهرة، والإسكان والتعمير، وكريدي أجريكول عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار الدولار بنحو قرشين في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس بعد هبوط مفاجئ أمام الجنيه خلال يومي الأحد والاثنين، في البنوك، في حدود 27 قرشا، وذلك لأول مرة خلال شهور، حيث سجلت الأحد تراجعا يوميا هو الأكبر منذ نحو عامين.