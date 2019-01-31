روسيا تؤكد عدم حدوث تقدم حول معاهدة الأسلحة النووية مع أميركا

أعلن مسؤول روسي كبير الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة لم تحققا "أي تقدم" خلال لقاء خصص للمعاهدة حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى الخميس، قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن لموسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريح بثته وكالة الأنباء "ريا نوفوستي"، إنه "لم يحصل تقدم، مع الأسف".

وكان يتحدث بعد لقاء في بكين مع نائب وزير الخارجية الأميركي اندريا تومبسون، على هامش اجتماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.

وأضاف أن "الأميركيين يناقضون أنفسهم ولم يؤكدوا استعدادهم لإجراء مزيد من المناقشات معنا حول أي اجراء شفاف"، واصفاً الموقف الأميركي حول هذا الملف بأنه "صلب الى حد ما" و"مدمر" وأشبه "بإنذار".

وفي أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، الموقعة بين الاتحاد السوفياتي وواشنطن في 1987، وتلغي استخدام الصواريخ الأرضية التي يبلغ مداها من 500 الى 5500 كلم، بحجة أن موسكو لا تحترمها.

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا ستين يوما، في الشهر الماضي، تنتهي في الثاني من فبراير، لتفكيك الصواريخ الجديدة التي تنتهك المعاهدة، مهددة بالانسحاب.

وتنفي روسيا هذه الاتهامات "التي لا أساس لها"، متهمة في المقابل واشنطن بانتهاك المعاهدة.