ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين "تجري في شكل جيد"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري في شكل جيد في روح تصالحية، وتحدث عن لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لتبديد نقاط الخلاف.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات أن "اللقاءات تجري في شكل جيد وبإرادة طيبة من الجانبين". وأضاف أنه "لن يبرم إي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جينبينغ) في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة".

وبعدما ذكر بأن الرسوم الجمركية على مئتي مليار دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد بنسبة 25 بالمئة في الأول من مارس، قال إن "الجميع يعملون بجد" لإنجاز الاتفاق "بحلول هذا الموعد".

ورأى ترامب الذي سيستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي يرأس الوفد الصيني في المحادثات مع واشنطن منذ الأربعاء، أن الصين لا ترغب في زيادة الرسوم الجمركية العقابية بينما يسجل اقتصادها تباطؤا.

وأكد أن كل الخلافات التجارية مطروحة على طاولة المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة والصين استأنفتا الأربعاء المحادثات التجارية بينهما في البيت الأبيض من أجل تطبيع هذه العلاقات لفترة طويلة، قبل الأول من مارس، وإلا ستستأنف الحرب التجارية.