بريطانيا تعتزم تأجيل البريكست

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تحدث وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، عن إمكانية تأخير بريكست إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس في حال عدم المصادقة على اتفاق انفصال، حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.
وقال جيريمي هانت متحدثا لإذاعة "بي بي سي 4": "صحيح أننا إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 مارس، قد نحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية".
وتابع: "لكننا إذا تمكنا من إحراز تقدمفي وقت أبكر، فقد لا يكون ذلك ضروريا"، مضيفا: "لا يمكننا أن نعرف في المرحلة الراهنة أيا من هذين السيناريوين قد يتحقق".
وينبغي أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على أي طلب تأجيل.
ومع اقتراب موعد بريكست، تدرس رئاسة الحكومة إمكانية إلغاء العطلة البرلمانية لأسبوع المتوقعة في فبراير أو تمديد جلسات المناقشات في البرلمان.
وصادق البرلمان على 5 من القوانين الـ13 الواجب إقرارها
ومع رفض النواب اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها تعتزم العودة إلى بروكسل لمعاودة التفاوض بشأنه، سعيا لانتزاع تنازلات تسمح لها بالحصول على غالبية في مجلس العموم.
إلا أن القادة الأوروبيين أعلنوا رفضهم الحازم لهذا الاحتمال.
وتواجه المملكة المتحدة خطر الخروج من التكتل بدون اتفاق في حال عدم التوصل إلى تفاهم، وهو ما تحذر منه الأوساط الاقتصادية.
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