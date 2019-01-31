الإعلان عن جوائز الإجادة الإعلامية 2019 في سلطنة عمان

أقيمت النسخة الجديدة هذا العام من فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الثالث (إعلامنا-عهد يتجدد) في سلطنة عمان، بالتعاون بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، وجامعة السلطان قابوس، وذلك تحت رعاية محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي.

شمل برنامج الفعاليات الاحتفاء بالإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية ودارسي الإعلام في مؤسسات التعليم العالي ،وتكريم رواّد الإذاعة والتلفزيون ،وتدشين عدد من إصدارات وزارة الإعلام، وتكريم الإعلاميين العُمانيين الفائزين بجوائز عربية ودولية في العام الماضي .

وصاحب أعمال الملتقى عرض فيلم مرئي تناول مسيرة الإعلام العماني بالإضافه إلى افتتاح معرض فني احتوى على سيرة أبرز الاعلاميين العمانيين.

كما تم الإعلان عن جوائز الإجادة الإعلامية في مجالات الإذاعة والتلفزيون.

فاز برنامج "صحتنا" بجائزة أفضل

برنامج توعوي إذاعي في الإعداد والتقديم والإخراج. كما حصل برنامج "المشهد الثقافي" لإذاعة سلطنة عمان علي جائزة أفضل برنامج حواري في الإعداد والتقديم.

- في مجال البرامج الأساسية ذهبت جائزة أفضل تقرير إخباري إذاعي لإيناس بنت ناصر الشيادية عن تقريرها "انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان" من إذاعة الوصال، وذهبت جائزة إعداد البرامج الإذاعية لفريق إعلام برنامج "مع الشبيبة" من إذاعة الشبيبة.

أما جائزة تقديم البرامج الإذاعية ففازت بها سهى بنت زهران من إذاعة الشباب، وذهبت جائزة إخراج البرامج الإذاعية إلى محمد بن راشد الشملي عن برنامج "مونديل" لإذاعة الشباب، وجائزة تأليف الأعمال

الدرامية إلى صالح بن عبدالله شويرد مسلسل "الفك المفترس -الجزء الثاني" ، وجائزة إخراج الأعمال الدرامية لسعود بن سالم الدرمكي عن مسلسل رحلة السندباد الأخيرة لإذاعة سلطنة عُمان.

* علي مستوي الأعمال التلفزيونية : جائزة أفضل تقرير إخباري لجميلة بنت عبدالله عن تقرير "أسمى آيات الشكر والعرفان"، وجائزة إعداد البرامج لخديجة بنت سليمان عن برنامج "أرقام وحقائق" لتلفزيون سلطنة عمان، وجائزة إخراج البرامج لسعيد بن تمام العبري عن "ليالي المهرجان" ، وجائزة أفضل ممثل لعبدالله الشنفري مسلسل "بقايا الزمن" .

أما جائزة أفضل ممثل تلفزيوني فذهبت لأمينة خميس عن دور قدرية لتلفزيون سلطنة عمان، وجائزة المواهب للطفلة نور الشيدية عن مسلسل "حارة الأصحاب" ، وأفضل تصوير تلفزيوني لمحمد الفارسي عن الفيلم الوثائقي "عمانيون في بوروندي" .

كما تم تكريم عدد من الطلبة المشاركين في المسابقة، وكانت جائزة أفضل تقرير تلفزيوني لفاطمة الهدابية ، والأفلام القصيرة لمازن الروشدي من جامعة السلطان قابوس.