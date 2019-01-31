كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: الاقتصاد الإيطالى يدخل فى ركود بعد تعرضه لانتكاسة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عانى اقتصاد منطقة اليورو الراكد انتكاسة أخرى اليوم مع أنباء تفيد بأن الاقتصاد الإيطالي قد تحول إلى ركود، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس.

وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي أكثر من المتوقع في الربع الأخير من عام 2018، ليدخل الركود، حيث أن ذلك جاء في أعقاب انكماش في الربع السابق.

وفي ما سيُنظر إليه على أنه انتكاسة للحكومة الجديدة المناهضة للنخبة، وكذلك لسلطات الاتحاد الأوروبي، أفاد مكتب الإحصاءات الرسمي في إيطاليا أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة ربع سنوية بنسبة 0.2 في المائة بين أكتوبر وديسمبر.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بالفعل بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، وكان من المتوقع حدوث نفس الانخفاض في الربع الرابع، وخلال عام 2018 بأكمله، بلغ النمو 1٪%، منخفضًا من 1.6% في عام 2017.

لقد توقف اقتصاد منطقة اليورو تماماً، مع تعثر ألمانيا وفرنسا.

وقالت مجموعة الأبحاث "اى اتش اس ماركت" أن مؤشر نشاطها في المنطقة الذي يراقب عن كثب انخفض من 51.1 في ديسمبر إلى 50.7 أسوأ من هذا الشهر.

وكانت أضعف قراءة لمدة خمس سنوات ونصف، وفقط فوق المؤشر 50 الذي يفصل النمو عن الانخفاض.

وترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير هذا الشهر، مع اعتراف رئيس البنك ماريو دراجي بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان من المرجح أن يكون أضعف من المتوقع في وقت سابق.