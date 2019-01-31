كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة لأنصار "مادورو" تجوب شوارع كاركاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظم أنصار نيكولاس مادورو، مسيرة تجوب شوارع العاصمة الفنزويلية كاركاس، وقد دعا إليها عمال النفط الفنزويليون من أجل دعم الرئيس الشرعي للبلاد – حسب وسط المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة.
وتدهور الوضع في فنزويلا بعد أن أعلن خوان جوايدو، زعيم الجمعية الوطنية الفنزويلية، نفسه الرئيس المؤقت.
وقد اعترفت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على الفور كرئيس للدولة، بينما جمدت واشنطن بعض أصول الدولة الفنزويلية في الخارج وفرضت عقوبات على صناعة النفط في البلاد.
وفي الوقت نفسه، دعمت روسيا والصين وتركيا وبلدان أخرى حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.
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