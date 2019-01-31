كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحيرة ميتشيجان تتجمد بسبب الطقس الجليدى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت درجات الحرارة إلى سالب 40 درجة مئوية في أجزاء من أمريكا، مما جعل بعض الولايات أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية، وتسبب فى مقتل عدة أشخاص .

وفي شيكاغو، بلغ متوسط درجة الحرارة حوالي -17 درجة مئوية، مما يجعله ثاني أكثر أيام برودة خلال 150 عامًا، وتم تحذير السكان المحليين "بعدم التنفس بعمق" خارج "الدوامة القطبية القاتلة".

وأدت درجات الحرارة المتجمدة إلى تجمد بحيرة ميشيجان كما لو خضعت لتأثير ساحر، وفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم.

وألغى مطار شيكاغو، وحده أكثر من 1500 رحلة خلال اليوم الماضي بسبب الطقس القاسي.

وفي بعض اللقطات، يمكن رؤية الضباب البخاري المرتفع من البحيرة، والذي ينشيء عندما تكون درجة حرارة الماء أعلى من درجة حرارة الهواء، مما يؤدي إلى تأثير "غلاية".

وفي غضون ذلك، تجمّدت شلاشات نياجرا، عبر الحدود في أونتاريو، كندا، مع تجمد أجزاء من الشلال الشهير.