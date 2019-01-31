كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة 7 أشخاص بسبب الطقس الجليدى فى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبّبت درجات الحرارة المتجمدة في الولايات المتحدة فى وفاة 7 أشخاص على الأقل، وتوقف خدمات البريد في غرب وسط البلاد وإلغاء أكثر من 2500 رحلة، بعد انخفاض درجات الحرارة فى بعض المناطق إلى -50

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توفي شخصان في ديترويت بولاية ميتشيجان بعد أن بدأت درجات الحرارة في الانخفاض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وعثرت الشرطة على جثة رجل عبر الشارع من منزله في منطقة ديترويت اليوم الأربعاء، لم يكن يرتدي قبعة أو قفاز دون أن يستعد لدرجات حرارة الأقل من الصفر، كما عثر أيضاً على رجل في السبعين من العمر ميتا في ديترويت أمام منزل جاره يوم الاربعاء.

وجاءت الدوامة القطبية في الغرب الوسط في أعقاب العاصفة الشتوية الكبرى جايدن التي حولت المنطقة إلى القطب الجليدى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تجمّد رجل يبلغ من العمر 55 عاماً حتى الموت في مرآب، بعد أن انهارت الثلوج، حيث تعرضال رجل لضربة قاتلة بسبب محراث ثلجي في شيكاغو، وتوفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية ايوا،كما تسببت في مقتل زوجين شابين، عندما ضربت سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم آخر على طريق ثلجي في شمال انديانا.

وحذر المسؤولون من أن درجات الحرارة المتجمدة ستصبح فقط أكثر خطورة على الحياة يوم الأربعاء، وينصح المتنبئون بعدم التنفس العميق أو التحدث في الخارج، وحذروا من أن قضمة الصقيع وانخفاض حرارة الجسم يمكن أن تحدث في غضون ثوان.