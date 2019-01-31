حادثة سير خطيرة في مدخل سوق أسبوعي.. نقل شخصين في حالة خطيرة نحو مستشفى تاونات

أكدت مصادر محلية لـ”اليوم24″، أن شخصين أصيبا في حادث سير خطير، وقع صباح اليوم الخميس، في الطريق الجهوية، الرابطة بين مركز تاونات، وجماعة فناسة باب الحيط، إثر انقلاب سيارة خفيفة في منحدر قنطرة، في مدخل السوق الأسبوعي “بني ونجل”.

وحسب المصادر نفسها، فإن الحادث، الذي يرجح أنه نتيجة السرعة المفرطة، خلف إصابة شخصين على مستوى الرأس، نقلا على إثرهما نحو المستشفى الإقليمي في تاونات، لتلقي العلاجات المستعجلة، فيما لم يخلف الحادث، الذي وصف بـ”العنيف”، ضحايا في الأرواح.

وتدخلت مصالح درك دائرة طهر السوق، وفتحت تحقيقا في الحادث، كما أشرفت على عملية إخراج السيارة من المنحدر، بعد الاستعانة بآلية ثقيلة.

الحادث، الذي كاد أن يتحول إلى فاجعة، يضاف إلى حوادث سير مميتة، وقعت في الطريق الجهوية رقم 510، التي تخضع، منذ شهور، لعملية التوسيع، كان آخرها مصرع شخص في منعرج “سهب الملاح”، بعدما قفزت سيارته في منحدر يطل على وادي ورغة.