الأحمدي قريب من مغادرة الدوري السعودي

أصبحت أيام الدولي المغربي، كريم الأحمدي، لاعب إتحاد جدة السعودي معدودة مع المجموعة، بعد دخول الإدارة في مشاورات لإنتهاء ارتباطها بلاعب الأسود، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صحيفة “المدينة السعودية”، قالت، اليوم الخميس، إن الأحمدي قد يكون أبرز الراحلين خلال الساعات المقبلة عن الفريق،بسبب الأسماء التي تم انتدابها بفترة الانتقالات الشتوية، ما سيفرض عليه الرحيل أو الجلوس إلى دكة البدلاء، إضافة إلى الغضب الجماهيري على مستواه.

التقارير شدد بأن الأحمدي لن يكون اللاعب الوحيد الذي يرجح خروج إسمه من القائمة الأساسية، بل سينضاف إليه كل منالتشيلي كارلوس فيلانويفا، والمدافع الأسترالي ماثيو جورمان، والمهاجم البرازيلي رومارينيو، إضافة إلى البرازيلي جوناس دي سوزا.

ويبقى موعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، صداعاً في رأس اللاعبين المغاربة، خصوصاً وأن الأحمدي إن أراد اللحاق بالعرس الكروي القاري، فعليه البحث عن دقائق لعب إضافية، بالنظر إلى المنافسة القوية التي سيقودها لاعبو الأسود للظفر ببطاقة المشاركة بـ “الكان”

يشار، إلى أن المحترف المغربي أصبح ضمن أبرز المطلوبين في قلعة بيراميدز، الذي يحظى بتمويل ضخم لصفقاته، من طرف مالكه تركي ال الشيخ، رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة بالسعودية.