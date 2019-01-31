اعتقال 4 مشتبه فيهم في مقتل الطفلة إخلاص وهذا تاريخ أول جلسة

لا يزال الغموض يلف قضية وفاة الطفة اخلاص البوجدايني، ذات الثلاث سنوات، والتي وجدت جثة هامدة في إحدى الغابات المجاورة لمنزل عائلتها، على الرغم من اعتقال أحد المشتبه فيهم، الرئيسي، هو جار الضحية، وخالها.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإنه تم اعتقال شخصين آخرين على خلفية الوفاة الغامضة للطفلة إخلاص، إذ ارتفع عدد الموقوفين إلى أربعة أشخاص، بينهم خال الضحية، وذلك بناء على محادثات هاتفية، أجراها المتهم الأول بقتلها “محجوب” .

وأضافت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ أن المتهم الرئيسي سيمثل أمام أنظار العدالة المختصة في المحكمة الابتدائية، يوم 18 فبراير من الشهر المقبل، في أول جلسة علنية رفقة الموقوفين الثلاثة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفلة، التي اختفت عن الأنظار لمدة تزيد عن أسبوعين، وري جثمانها، الأسبوع الماضي، في جنازة مهيبة بمسقط رأسها في دوار إدودحن في جماعة أزلاف مدينة ميضار، إقليم الدريوش.