بعد نفي الدكالي.. الخلفي: “يسرا” توفيت بسبب أنفلونزا الخنازير.. وهناك وفاة ثانية!

بعد ساعات مرت على نفي وزير الصحة أنس الدكالي، وفاة يسرا الحبشي بانفلونزا الخنازير، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن أن الوفاة كانت بسبب أنفلوانزا H1N1 المعروفة بأنفلوانزا الخنازير.

وأفاد الخلفي خلال الندوة الصحافية التي عقدها زوال اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأن هناك حالتي وفاة بأنفلوانزا الخنازير، الأولى لسيدة حامل بالدار البيضاء، والثانية لسيدة يبلغ عمرها 68 سنة، قال الوزير إنها “أيضا توفيت بسبب أنفلوانزا H1N1″، دون أن يحدد المدينة التي توفيت بها.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المعطيات التي كشف عنها، تضمنتها إفادة لوزير الصحة، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس.

وكان وزير الصحة أنس الدكالي، أكد مساء أمس بالدار البيضاء، أن لا علاقة لفيروس “إن وان إش وان” بوفاة السيدة يسرى الحبشي، وابنها ذو 7 أشهر داخل المستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء.

وأكد الدكالي في تصريح صحافي، بعد اللقاء الذي عقده مساء أمس، من أجل تقديم انجازات وزارته، أن يسرى توفيت نتيجة تعفنات على مستوى الجهاز البولي، وعلى مستوى الجهاز التنفسي.

وأبدى المتحدث استعداده لاستقبال أسرة الراحلة لتقديم كل التوضيحات اللازمة في الموضوع.

وتوفيت يسرى الحبشي بداية الأسبوع الجاري بعد أزيد من 10 أيام على إصابتها بالفيروس وهي حامل، قبل أن يتم استخراج ابنها يوم السبت الماضي عبر عملية قيصرية، لكنه فارق الحياة أول أمس الثلاثاء، وتم دفنه بجوار والدته أمس الأربعاء بمقبرة الرحمة في الدار البيضاء.