السودان: انطلاق "مواكب الزحف الأكبر" بالخرطوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، في عدد من الأحياء وفق شهود عيان، استجابة لدعوات المعارضة فيما أطلقوا عليه "موكب الزحف الأكبر" نحو القصر الرئاسي؛ كما خرجت عدد من المدن والقرى بالبلاد، مطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

كما أفاد شهود عيان بـ"انطلاق تظاهرات في أحياء بري شرقي الخرطوم، وشمبات بمدينة بحري"، وأضاف الشهود أن المئات خرجوا وهم يهتفون بسقوط النظام رافعين شعارات "حرية سلام وعدالة" و"الثورة خيار الشعب" و "الشعب يريد إسقاط النظام". وأفاد آخرون أن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين في حي شمبات.

فيما ذكر شهود آخرون أن "عشرات المتظاهرين تجمعوا في حي بري، وأشعلوا الإطارات لإغلاق الشوارع أمام القوات الأمنية".

فيما تداول ناشطون صورا وفديوهات لتظاهرات في أحياء "بري وجبرة والديم" بمدينة الخرطوم، و"شمبات والحلفايا والمزاد" بمدينة بحري وحي "الشهداء والعباسية والموردة" بمدينة أم درمان غربي الخرطوم.

إلا أن وسط الخرطوم حيث يقع القصر الرئاسي، لم يشهد حتى الساعة 15:30 (بتوقيت القدس المحتلة) أي تظاهرة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية.

كما نشر تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك"، صورا لانطلاق مظاهرات في قرية أم طلحة بولاية الجزيرة وسط البلاد، ومناطق حجر العسل، بولاية نهر النيل، لأول مرة، وهي تعتبر من أكبر المناطق الداعمة للبشير.

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لانطلاق مسيرة في مناطق حجر العسل، ومدينة القضارف (شرق) وسنار (جنوب شرق) وكرمة (شمال)، وقري أم طلحة وفداسي والعقدة والعزازة والشيبراب وبيكة.

وفي وقت سابق اليوم، قال البشير، أمام أنصاره بمدينة كسلا شرقي البلاد، إن تغيير الحكومة والرئيس "لا يتم عبر واتساب وفيسبوك"، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات والشعب من يقرر ذلك.

والأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين، و3 تحالفات معارضة بالسودان، إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن والقرى، من بينها الخرطوم صوب القصر الرئاسي، اليوم، في ما سمّي "مواكب الزحف الأكبر".

وقال الجيش السوداني، أمس، إنه "لن يفرط" في قيادة البلاد أو يسلمها إلى من وصفهم بـ "شذاذ الآفاق"، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى تجاوز الـ40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.