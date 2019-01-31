كوشنير وغرينبلات سيبحثان مع نتنياهو "صفقة القرن" في وارسو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنير، والمبعوث الأميركي الخاص، جيسون غرينبلات، خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو بعد أسبوعين. وقالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن كوشنير وغرينبلات سيشاركان في المؤتمر، الذي سيفتتح في 13 شباط/فبراير المقبل، ويتوقع أن يبحثا مع نتنياهو "صفقة القرن" التي تعمل الإدارة الأميركية على بلورتها، كما سيجري التداول في دفع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إنه يتوقع أن يعقد كوشنير وغرينبلات لقاءات مع وزراء خارجية عرب وأوروبيين، خلال المؤتمر، كي يبحثا معهم "صفقة القرن"، وهي خطة سلام لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات وعمان والأردن، بينما لم تتم دعوة مندوبين عن السلطة الفلسطينية وإيران. وليس واضحا بعد ما إذا كان كوشنير سيكشف عن تفاصيل من "صفقة القرن" خلال المؤتمر.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية وصفت هذا المؤتمر في العاصمة البولندية أنه اجتماع ضد إيران. لكن بعد اعتراضات أوروبية جرى وصف المؤتمر أنه "لقاء وزراء خارجية من أجل دفع مستقبل سلام وأمن في الشرق الأوسط".

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو معهما أيضا وإلقاء خطاب في الموضوع الإيراني. وسينتقل نتنياهو من وارسو إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر أمني، سيشارك فيه كوشنير أيضا.

وبدأ ترامب ببلورة "صفقة القرن" منذ بداية ولايته، لكنه لم يستعرض تفاصيلها حتى اليوم. وكان السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قال مؤخرا إن هذه الخطة ستُطرح بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.