نقاش كتاب أصل الوجود لدان براون | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 06/ 02/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: نادي ألف للقراءة، عمّان ورشة بعنوان "أصل الوجود" بناء على كتاب دان براون بعنوان "الأصل". تعالج الورشة موضوعات الأسئلة المحرمة، وأصل الوجود، وأصل الحياة. وتتضمن الورشة تمارين تعالج نظام المعتقدات ومفهوم أصل الحياة والذكاء الصناعي وفلسفة الوجود. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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