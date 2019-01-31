انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر: علاقتنا بالصين تتطور وفق خريطة طريق وستشهد نقلة واضحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 05:26 مساءً - قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إن علاقة بلاده مع الصين ستشهد نقلة مع إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ تميم على حسابه الخاص في "تويتر"، خلال زيارته إلى الصين، آخر محطات جولته الآسيوية، التي بدأت بكوريا الجنوبية ثم اليابان.

وعلّق على زيارته إلى بكين بالقول: "بين قطر والصين فرص مشتركة عديدة، ولقائي المميز بالرئيس الصيني (شي جين بينغ) تناول سبل توظيفها في تطوير تعاوننا ثنائياً ودولياً".

وشدّد أمير قطر على أن "علاقاتنا تتطوّر وفق خارطة طريق واضحة، وستشهد نقلة إضافية مع إطلاقنا مساراً للحوار الاستراتيجي".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الشيخ تميم وقّع عدة مذكرات تفاهم مع الرئيس الصيني، شي جيان بينغ، أثناء الزيارة.

وتشمل مذكرات التفاهم تعاوناً في التدريب الدبلوماسي والوفود التجارية، وفي تطوير دور قطر ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وخطة الحزام والطريق هي عبارة عن خطّة صينية طموح لتشييد بنية تحتية جديدة وإقامة روابط تجارية في أنحاء العالم.

ووصل الشيخ تميم، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين قادماً من اليابان، في زيارة تستغرق يومين يُنهي بها جولته الآسيوية.

وفي بداية جولته لكوريا الجنوبية وقّع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة الذكية تهدف إلى دعم وتطوير صناعة الزراعة الذكية، والتعاون في مجال البحوث الزراعية.

وقّع أمير قطر مع شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، الثلاثاء الماضي، عدداً من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طوكيو.

يُشار إلى أن أمير قطر يُجري، منذ الأحد الماضي، جولة آسيوية هي الثانية له؛ بعد حصار بلاده من قِبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر، منذ يونيو 2017.

وأجرى في أكتوبر من العام نفسه زيارة رسمية لعدة دول آسيوية؛ تلبية لدعوة من قادتها، شملت كلاً من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، ووقّع خلالها عدة اتفاقيات تعاون.