شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن فتح الحدود والمعابر مع إريتريا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فتح الحدود والمعابر مع دولة إريتريا.

وقال خلال مخاطبته اليوم، حشدًا جماهيريًا بولاية كسلا بشرق السودان، المتاخمة للحدود مع دولة إريتريا، إن السياسة فرقت بيننا وبين دولة إريتريا، في إشارة إلى القطعية بين البلدين وإغلاق الحدود، لكن هناك العديد من الروابط الاجتماعية وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.

وأكد البشير أن تغيير الحكومة أو الرئيس لا يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنما يتم عبر صندوق الانتخابات وإرادة الشعب، لأن الشعب هو الذي يقرر من يكون الرئيس، ومن يمثله في الأجهزة التشريعية، مشددًا على أن الحوار والجلوس مع الشباب واجب كل مسؤول في الحكومة والمجتمع، لأن الشباب هم كل الحاضر ونصف المستقبل.

ولفت إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة، مشيرًا إلى أن الأزمة لها أسباب داخلية وخارجية، متعهدًا بالاجتهاد من أجل تجاوزها.