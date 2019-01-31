شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: واشنطن لم تعد مؤهلة لدور الوساطة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن من يشجع إسرائيل للتصرف فوق القانون هو دعم الإدارة الأميركية لها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعد وحدها مؤهلة للقيام بدور الوساطة، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما فيه، يكون للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن دور هام فيها، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار.

وحول تولي فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، قال الرئيس الفلسطيني "أطلعنا الرئيسة على الدور الذي سنقوم به خلال رئاستنا للمجموعة من أجل تعزيز العلاقات بين دول الجنوب والشمال، وخلق شراكة ثلاثية وتبادل الخبرات والتعاون بين جميع الأطراف في إطار احترام السيادة الوطنية والمساواة والمنفعة المتبادلة، وتطبيق الأجندة المستدامة ومواجهة التحديات التنموية، والآثار السلبية للتغير المناخي، وتهيئة الأجواء في الدول النامية".