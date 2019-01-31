القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخميس 2019.1.31 06:54 مساء بتوقيت أبوظبي 27 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية قال المتحدث باسم الجيش اليمني إن إيران تدعم الحوثيين بـ30 مليون دولار شهريا وتزودهم بألغام محرمة دوليا

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: إيران تدعم الحوثيين بـ30 مليون دولار شهريا وتزودهم بألغام محرمة دوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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