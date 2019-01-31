الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه لنيكولاس مادورو

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أعلن الاتحاد الإفريقي، مساء أمس، دعمه لرئيس فنزويلا القائم، نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية. وذكرت الوزارة، أن نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، توماس كويزي كوارتي، عبَر لسفير فنزويلا لدى إثيوبيا، موديستو رويس، أثناء لقائهما في أديس أبابا، عن تضامن منظمته مع شعب فنزويلا ودعمه للرئيس الدستوري، نيكولاس مادورو ضد الانقلاب الذي يقوده خوان جوايدو رئيس البرلمان وزعيم المعارضة. ويتخذ الاتحاد الذي يضم 55 دولة إفريقية العاصمة الإثيوبية مقرا له.
كان خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن في 23 يناير نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة، وفي اليوم ذاته أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية ودول أخرى عدة.فيما أكدت دول أوروبية، من بينها بريطانيا
كان خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن في 23 يناير نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة، وفي اليوم ذاته أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية ودول أخرى عدة.
فيما أكدت دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا، أنها ستعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا إذا لم يعلن الرئيس القائم نيكولاس مادورو عن إجراء انتخابات في غضون 8 أيام.
وأكدت روسيا وبيلاروس وبوليفيا وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور وتركيا دعمها لمادورو، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى حوار بين المعارضة الفنزويلية والسلطة لتسوية الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
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