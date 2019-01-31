انت الان تتابع الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه لنيكولاس مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الإفريقي، مساء أمس، دعمه لرئيس فنزويلا القائم، نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية. وذكرت الوزارة، أن نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، توماس كويزي كوارتي، عبَر لسفير فنزويلا لدى إثيوبيا، موديستو رويس، أثناء لقائهما في أديس أبابا، عن تضامن منظمته مع شعب فنزويلا ودعمه للرئيس الدستوري، نيكولاس مادورو ضد الانقلاب الذي يقوده خوان جوايدو رئيس البرلمان وزعيم المعارضة. ويتخذ الاتحاد الذي يضم 55 دولة إفريقية العاصمة الإثيوبية مقرا له.

كان خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن في 23 يناير نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة، وفي اليوم ذاته أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية ودول أخرى عدة.فيما أكدت دول أوروبية، من بينها بريطانيا