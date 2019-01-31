الان تتابع السودان.. الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أطلقت الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات “موكب الزحف” الذي دعا إليه عدد من النشطاء.

يشار إلى أن السودان تشهد تظاهرات كبيرة في الخرطوم ومختلف المدن، احتجاجا على تدني مستوى المعيشة والمطالبة بإسقاط النظام.