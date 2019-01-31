الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن الصحافيين الموقوفين في فنزويلا

اسماء السيد - بوخارست: أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الخميس في بوخارست أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن كل الصحافيين المعتقلين في فنزويلا.
وقالت موغيريني بعد اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع في العاصمة الرومانية "سنناقش ذلك مع وزراء الخارجية" الذين سيعقدون اجتماعهم الخميس والجمعة.
وأضافت "أنا شخصيا أدعو إلى الإفراج عن الصحافيين".
وأوقف في فنزويلا صحافيتان فرنسيتان وثلاثة صحافيين من وكالة الأنباء الاسبانية (ايفي) -- صحافي اسباني ومصورة فيديو كولومبية ومصور كولومبي --، وسائقهم الفنزويلي الخميس. وطرد أيضا صحافيان تشيليان.
وقالت موغيريني إن "كل الصحافيين يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم".
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