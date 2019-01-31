شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان فى السجون: الجماعة تخدع أنصارها بكيانات وهمية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش جماعة الإخوان فى وهم الكيانات التى تدشنها فى الخارج، والتى تخطت العشرات منذ عزل محمد مرسى، لتبدأ فى الفترة الراهنة نحو تدشين كيان جديد تستهدف به التحريض ضد مصر.

وفى هذا السياق أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن الكيانات التى تنشأها جماعة الإخوان فى تركيا تهدف من خلالها أن تخدع بها أنصارها ، فهى كلها تمثل دورنا فى دائرة مغلقة تعبر عن عجز وعدم وضوح فى الرؤية وعدم قدرة على إيجاد حل لما تقع فيه من أزمة.

وقال قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه مع فشل المتواصل لقيادات الإخوان لا تجد أمامها إلا أنشاء كيانات ليس لها أى معنى ولا دور، وبعض المحاولات هنا وهناك لا تنطلق من رؤية واضحة.

وحول تمويل هذه الكيانات الإخوان، قال قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إن التنظيم يعتمد على أموال رجال أعمال إخوان، وأموال تأتى لهم من دول عديدة يستغلونها فى تدشين مثل هذه الكيانات الوهمية لاستمرار خداع انصارهم.

وكان إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفى، والقيادى بتحالف دعم الإخوان، خرج ليفضح التمويل الإخوانى وكيف يتم إنفاقه، وسبوبة الجماعة فى تركيا، حيث قال فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، متحدثًا عن نشاط الإخوان وحلفائهم فى تركيا: لأغراض السبوبة صورنى يابنى وأنا مش واخد بالى، إلحق يابنى انزل ببيان بالمناسبة هذه عشان محدش يسبقنا، وعاوزين نعمل مؤتمر كبير يكسر الدنيا وكده قبل ماغيرنا ياخد اللقطة، نلحق بقى نعلن الكيان حتى إذا جد فى الأمور أمور نصبح فى الصورة ونعرف نقعد على الترابيزة، ونويتة وبوست وصورة انستجرام لإظهار نضالى، ونظبط طقم كرافتات للقاءات والمؤتمرات والكلمات"